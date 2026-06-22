Gerçekleştirilen ziyarette fotoğrafçılar, İnegöl halkına sundukları hizmetler hakkında Başkan Taban’a bilgi verdi. Gün geçtikçe gelişen teknolojiyle birlikte fotoğrafçılık mesleğinin daha hızlı ve kaliteli hale geldiğini belirten esnaf, mesleğin aynı zamanda yorucu yönlerinin de bulunduğunu ifade etti.

Fotoğrafçılar, değişen ve gelişen sektörle birlikte İnegöl’de daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Özellikle doğanın fotoğrafçılığa dahil olmasıyla birlikte stüdyo çekimlerinin yanı sıra dış mekan fotoğrafçılığının da son dönemde daha fazla ilgi gördüğü vurgulandı.

Ziyarette konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl’ün hep birlikte sahip çıkılması gereken bir şehir olduğunu belirterek, Millet Bahçesi gibi güzel projelerin fotoğrafçılar için de önemli imkanlar sunabileceğini söyledi. Başkan Taban, fotoğrafçı esnafına destek olacaklarını ifade etti.

Ziyaret, Başkan Alper Taban’a çiçek takdimi ve yapay zeka destekli hazırlanan fotoğrafın hediye edilmesiyle sona erdi.