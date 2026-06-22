20 Haziran Cumartesi günü Lider Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün cemiyeti saat 19.00’da başladı. Genç çiftin nikâhını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıyarken, nikâh şahitliklerini önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dr. Samiye İç, Kürşat Ataoğlu, Batuhan Şenol ve Emine Özdemir yaptı.

Düğün törenine İnegöl’den ve farklı illerden çok sayıda davetli katıldı. Siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, okul müdürleri, iş insanları, gelin ve damadın yakınları ile dostları genç çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

İzmir AK Parti Milletvekili Av. Kerem Ali Sürekli de gönderdiği telgrafla genç çifti tebrik etti. Çok sayıda kurum, firma ve davetli de çelenk ve çiçek göndererek mutluluk dileklerini iletti.