Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi’nde battı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, gemide 6 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi.

Kargo gemisi sabah 6.32’de İmralı Adası yakınlarında acil durum sinyali bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. 7.12 itibariyle de gemiden sinyalin tamamen kesildiği belirtildi.

Gemide 6 kişilik mürettabatın bulunduğu, bölgeye sahil güvenlik botlarının ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği, helikopterlerin ise hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapamadığı kaydedildi.

Bölgede yapılan çalışmalarda içi boş bir can salı bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu" dedi.