

Yarışmaya, 147 eser başvuru yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle bu yıl 2.'si düzenlenen 2025 II. BUYAZ Şükrü Bilgiç Öykü ödül töreni ve anma etkinliği, Şehir Kütüphanesi Üftade Salonu'nda edebiyatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl 147 dosyanın başvurduğu yarışmada yapılan ön eleme sonucunda 22 eser değerlendirilmek üzere seçici kurula sunuldu. Cemil Kavukçu, Semiramis Yağcıoğlu, Hülya Soyşekerci, Şaban Akbaba ve Aydın Şimşek'ten oluşan seçici kurul, yarışmaya katılan dosyalar arasında yaptığı değerlendirmede oy birliğiyle ‘Dedemin Kehanetleri' adlı dosyasıyla Buse Halican'ı birinci seçti. Ödül, Şükrü Bilgiç'in eşi Habibe Bilgiç, BUYAZ Başkanı Bülent Elitok ve Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından takdim edildi.

Bilgiç ailesinin de katıldığı törende konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, yarışmayla öykü türüne emek veren yazarları desteklemeyi ve Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, tüm katılımcılara ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN