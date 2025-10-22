

Bursa’nın binlerce yıllık tarihini, eşsiz doğasını ve kültürünü korumak, geleceğe taşımak ve turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bursa’yı dünyanın en iddialı destinasyon alanlarından biri yapmak için tanıtım hamlelere devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir turizmi kent yaşamının merkezine yerleştiren vizyonu, uluslararası düzeyde önemli bir başarıyla taçlandı.

Bursa, ‘En iyi seyahat deneyimleri’ arasında

Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Bursa; Green Destinations Alliance tarafından hazırlanan ‘Good Travel Experiences’ rehberinde ‘Leylek Şenliği’ ve ‘Aktopraklık Arkeofest’ ile ‘iyi seyahat deneyimleri’ arasında yer aldı. Dünya genelinde çevreye, doğaya ve kültürel değerlere duyarlı turizm uygulamalarını bir araya getiren rehber; iklim, çevre ve kültür üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirirken, yerel topluluklar için sosyal ve ekonomik faydayı artıran örnekleri tanıtıyor. Bursa’nın da bu seçkide yer alması, kentin sürdürülebilir turizmdeki vizyonunun uluslararası alanda örnek gösterildiğini kanıtlıyor.

Geleceğine sahip çıkan turizm anlayışı

Good Travel Experiences rehberinde yer almak, Bursa’nın yalnızca geçmişine değil, geleceğine de sahip çıkan bir turizm anlayışının uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına geliyor. Bu başarı, Bursa’nın doğa, kültür ve insanı merkeze alan bütüncül yaklaşımıyla, geleceğin sorumlu turizm destinasyonları arasında öncü bir konum edindiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bursa Leylek Şenliği, doğa temelli turizmin en özgün örneklerinden biri olarak biyolojik çeşitlilik ve kuş göçü farkındalığını artırırken; Aktopraklık Arkeofest, arkeolojik mirası halkla buluşturan, çocuklara ve gençlere yönelik interaktif öğrenme deneyimleriyle kültürel sürdürülebilirliği güçlendiriyor.

Turizmde güçlü adımlar

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa’yı yalnızca gezilen değil, doğayla, tarih ve kültürle birlikte deneyimlenen bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bursa Leylek Şenliği ve Aktopraklık Arkeofest’in Good Travel Experiences rehberinde yer alması, bu vizyonun dünyada karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarı, Bursa’nın sürdürülebilir turizmdeki güçlü adımlarının uluslararası ölçekte takdir gördüğünün açık bir göstergesidir" dedi.

Kaynak: BÜLTEN