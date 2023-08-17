Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü; kent genelinde başlattığı altyapı seferberliğine devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin doğusunda yer alan, Sapanca Gölü ve Samanlı Dağları’yla beraber muhteşem doğa güzelliklerini bünyesinde barındıran Kartepe ilçesi yerli ve yabancı turistlerin gözde turizm merkezi konumunda.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü; “Mutlu Şehir Kocaeli” ve “Kocaeli’de Su Musluktan İçilir” ilkeleri ile kent vatandaşlarını daha sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz altyapıya kavuşturmak için tüm ekipleri ile sahadaki çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesinde Maşukiye, Eşmeahmidiye, Ataevler ve Ertuğrulgazi Mahalleleri’nde altyapı yenileme ve yapım inşaatı çalışmaları, eş zamanlı olarak tüm hızıyla devam ediyor.

İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılı yatırım programı kapsamında Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bin 170 metre uzunluğunda 600 mm ve 300 mm çaplarında betonarme ve beton boru kullanarak yeni kanalizasyon hatları inşa ediyor.

Çalışmalar kapsamında farklı çaplarda dayanımı yüksek düktil font ve polietilen borular kullanılarak 2 bin 403 metre uzunluğunda içme suyu hattı çalışmaları da yapılıyor. Ani yağışlarda taşkın ve sel riskini azaltmak için 365 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşası gerçekleştirilen bölgede 190 metre uzunluğunda 700mm çapında dev çelik borular ile içme suyu hattı yenileme çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Eşmeahmediye Mahallesi’nde altyapı çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, 3 bin 108 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı ile birlikte 2 bin 75 metre uzunluğunda atık su altyapı hatları imalatlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Devam eden altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu hattı çalışmalarının 2 bin 600 metre uzunluğundaki kısmı tamamlanırken kanalizasyon hatlarının da 300 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı.