Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, kadın personeline eğitim verildi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kartepe Belediyesi, özel bir hastane işbirliğinde kadın personeline meme kanseri, teşhis ve tedavi süreçleri korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme eğitimi verdi.

Kadınları bilgilendiren Op. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, "KETEM gibi tarama merkezleri var. Ücretsiz mamografi çekilebiliyor. Bunları mutlaka değerlendirin. Erken teşhisin kanser vakalarında önemi çok büyük. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Mamografi kadar öz muayeneyi de, yani kendimizi muayene etmeyi de bilmemiz gerekiyor. Bunu içinde aile hekimlerimizden veya uzman doktorlardan destek alabilirsiniz" dedi.