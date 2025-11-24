Nilüfer Belediyesi’nin "Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar" söyleşi dizisinin ikinci etkinliğinde, Anadolu’nun kaşık kültürü zeytinli lezzetler eşliğinde anlatıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin yemek, müzik ve kültürü harmanladığı söyleşi dizisi "Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar", ikinci buluşmasında da yoğun ilgi gördü. Pancar Deposu’nda gerçekleşen ve Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı’nın hazırlayıp sunduğu etkinliğin bu ayki başlığı "Zeytinden Kaşık Ben Sana Aşık" oldu. Gecenin konuğu ise yeme-içme kültürü üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Nur Başnur’du.

Programda "Anadolu’da Kaşığın Arkeolojisi" başlıklı bir sunum gerçekleştiren Nur Başnur, kaşığın sadece bir mutfak gereci olmadığını, aynı zamanda derin bir kültürel birikimi temsil ettiğini vurguladı. Başnur, kaşığın Türk ve dünya tarihindeki kullanım alanlarını, gelişim sürecini, dini ve kültürel sembollerini katılımcılarla paylaştı. Kaşığın sofradaki yerinden halk kültüründeki yansımalarına kadar pek çok detay, izleyiciler tarafından ilgiyle dinlendi.

Sohbetin müzikle renklendiği gecede, anlatılan hikayelere özel lezzetler eşlik etti. Katılımcılar; Gemlik, Tirilye, Manisa ve Artvin gibi Türkiye’nin önemli zeytin merkezlerinden gelen yerel lezzetlerin yanı sıra, Yunanistan zeytinlerini de tatma fırsatı buldu.

Tadım menüsünde dünya mutfağından seçkiler de yer aldı. İtalya’nın meşhur ekmeği Focaccia ve Fransa mutfağının zeytin ezmeli lezzeti Tapenad, katılımcıların beğenisine sunuldu. Tüm bu lezzetler, Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı’nın seçtiği ve hikayeyle bütünleşen şarkı eşleşmeleriyle servis edildi.

Geleneksel Kaşık Helvası ikramıyla ağızların tatlandığı gecenin finali Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı’nın geceye özel bestelediği "Zeytinden Kaşık Ben Sana Aşık" isimli şarkısı yapıldı.