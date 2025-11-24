Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Öğretmenler Günü kutlandı.

Öğretmen Günü nedeniyle saat 10.00’da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan öğretmenler Atatürk anıtına çelenk sundu. Ayvalık’ta, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan etkinliklere, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Milli Eğitim. Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Vatandaşlar ve öğrencilerin Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutmasının ardından Ayvalık İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’nün çelengini İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın sunmasının ardından tören sona erdi.

Ayvalık’ta Öğretmenler Günü kutlamalarının ikinci etabı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlediği programla sürdü. Öte yandan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahadır, "Bizlere eğitim yolculuğumuzda daima rehberlik eden bir ışık, bir sorumluluk ve bir ufuk niteliğindedir. Bugün bu anlayış doğrultusunda, böylesine önemli ve kutsal bir görevi Ayvalık’ımızda hep birlikte yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin dört bir yanında bilgiyle, sevgiyle, fedakârlıkla hizmet ederken hain saldırılarda şehit düşen şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların aziz hatıraları, cehaletle mücadelede gösterdikleri cesaret ve kararlılık, eğitim camiamız için daima bir onur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.