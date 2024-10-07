Kavgayı ayırmak için olay yerine gelen şahıs, olayın büyümesi neticesinde kendisine saldırdığı iddia edilen 4 kişiyi silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villa inşaatında çalışan işçi ile çevrede bulunan farklı bir inşaatta çalışan işçi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak için araya giren ismi öğrenilemeyen bir şahıs, olayın büyümesi üzerine tartışan işçilerin yakınlarını bölgeye çağırdı. Adrese gelen grup, iddiaya göre tartışmayı ayırmak isteyen şahsı sopalarla darp etmek istedi. Şahıs, bu esnada yanında bulunan silahla ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler İsmail A. (41), oğlu Emrullah A. (21), Emrah K. (35) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Olayda 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Sapanca Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.