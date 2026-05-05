İnegöl’de ilçe merkezinin ardından kırsal mahallelerde de doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması noktasında çalışmalara hız verildi.

DOĞAL GAZ VERİLEN KIRSAL MAHALLE SAYISI 31’E ÇIKIYOR

T-Gaz Genel Müdürü Faruk Coşkun’u makamında ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yatırım programlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İnegöl’de bu yıl Tahtaköprü, Aşağıballık, Yukarıballık ve Hacıkara kırsal mahallelerine doğalgaz verileceği açıklandı.

29 EKİM HEDEFİ KONULDU

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, T-Gaz’ın İnegöl’deki kırsal bölgeleri yatırım planına almasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “2015-2024 yılları arasında Yeniceköy, Cerrah, Kulaca, Edebey, İsaören, Deydinler, Hocaköy, Şipali, Bilalköy, Dipsizgöl, Karalar, Çeltikçi, Hasanpaşa, Kurşunlu, Küçük Yenice, Süpürtü, Yiğitköy, Çayyaka, Eymir, Hamamlı, Alibeyköy, Ortaköy, Akıncılar, Hamzabey, Kozluca ve Tokuş kırsal mahalleleri doğal gazla tanıştırmıştık. 27 kırsal mahalleye ek, 4 yeni kırsal mahallede daha yapılacak çalışmalar sonucunda İnegöl’de doğal gaz kullanacak kırsal mahalle sayımız 31’e çıkmış olacak. Bu yıl Tahtaköprü, Aşağıballık, Yukarıballık ve Hacıkara kırsal mahallelerimize doğal gaz vereceğiz. Bu 4 mahallemizde doğal gaz ateşini 29 Ekim’de yakmak istiyoruz." diye konuştu.

TÜM KIRSAL MAHALLELERE YAYMAK İSTİYORUZ

Başkan Durmuş gazetemize özel yaptığı açıklamada, tüm kırsal mahallelere doğalgaz götürmeyi arzuladıklarını belirterek, “T-Gaz’da önemli görüşmeler yaptık. Özellikle doğal gazın 31 kırsal mahallemize götürme noktasında T-Gaz gerekli olan bütçeyi çıkardı. Bizlerde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden gerekli destekleri alarak işi hızlandırmaya çalışacağız. Amacımız etap etap tüm kırsal mahallelerimize doğal gazı götürmek” şeklinde konuştu.

BOZBEY AYLARCA OYALAMIŞ

Bu arada tutuklu yargılanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in İnegöl’de doğal gazın geniş alana yaygınlaştırılmasını isteyen T-Gaz’a uzun süre randevu vermediği ortaya çıktı. Tutuklanmadan önce yapılan görüşmelerde verilen sözlerin ise askıda kaldığı, bu nedenle dağıtım şirketinin yaşadığı engellerden dolayı yaklaşık 2 yıldır kırsalda hizmet veremediği de belirlendi.