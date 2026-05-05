Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmaya hazırlandığı ve güçlü bir ekiple yarışa girmeyi planladığı öne sürüldü.

Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen Murat Zorlu ise Aziz Yıldırım’ın iddialı bir kadroyla seçime katılacağını, Fenerbahçe’nin şampiyonluk özlemini bitirdikten sonra başkanlığı bırakacağını ifade etti.

"ÇOK İDDİALI BİR ŞEKİLDE GELMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

Yıldırım'ın adaylık için açıklama yapmaya hazırlandığını söyleyen Zorlu, Sports Digitale'de yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım aday olmayı düşünüyor. Bugün-yarın bir açıklama yapacak. Çok iddialı bir şekilde gelmeyi düşünüyor. Yıldırım, 1 sene görev yapıp, şampiyonluk yaşatıp bırakmayı düşünüyor." ifadelerini kullandı.

"ONU EKSTRA KAMÇILADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sosyal medyada kızı Yaz Yıldırım'a yapılan sataşmaların Yıldırım'ı kamçıladığını belirten Zorlu, "Kızı ile ilgili söylenen bazı sözler onu daha çok kamçılamış. Bilmiyorum gördün mü sosyal medyada kızına bir sataşmalar olmuş. Fakat çok çok sinirlenmiş buna. 'Burada artık beni de bırakıp kızımın üzerinden sataşmaya başlamaları kabul edilebilir değil' diyor. Çok sinirlendiğini biliyorum ve bunun da onu ekstra kamçıladığını düşünüyorum. Başkan bu konularla ilgili açılmasını bugün yarın yapacaktır." diye konuştu.