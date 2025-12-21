

Edinilen bilgiye göre kaza Mahmudiye Mahallesi Anafartalar caddesi ile Gizem sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Gizem sokaktan Anafartalar caddesi istikametine seyir halinde olan 16 KGA 33 plakalı otomobil ile Anafartalar caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 UT 451 plakalı otomobil cadde ile sokağın kesiştiği kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, ağır hasar alan 16 KGA 33 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Araçtan çıkan sürücü elindeki su ile araca su dökmesi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza sonucu kapanan yol trafik ekipleri tarafından kısa sürede açıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.