Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde iddiaya göre seyir halinde olan Bülent U.(27) yönetimindeki 16 KBU 70 plakalı otomobili seyir halindeki bir araç sıkıştırdı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kaldırımın üzerindeki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Araçtan inen sürücü epilepsi nöbeti geçirerek yere yığıldı. Trafik ekipleri ile çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.