Kaygusuz, Ziraat Odası'ndaki ziyaretinde, ilgi ve teveccüh ile karşılanarak, projelerini kapsamlı bir biçimde paylaştı. Yeniden Refah Partisi'nin seçim vaatleri arasında en önemli projelerinden biri geçmişte olduğu gibi bu gün de, SE-DE Projesi (Seçtiğini Denetle) oldu. Bu girişim, belediye yönetiminin şeffaflığını ve vatandaşların hesap sorabilme yetisini artırmayı hedefliyor. Vatandaşların, projeler ve ihaleler konusunda derinlemesine bilgilendirilmesi ve bu süreçlere aktif katılımları sağlanarak, adaletli bir yönetim yapısı kurulması amaçlanıyor.

SE-DE kapsamında, vatandaşlara detaylı bilgiler sunulacak; projelerin ne, nasıl ve hangi kaynaklarla hayata geçirileceği konusunda tam bir şeffaflık sağlanacak. Özellikle, tapu ve mülkiyet işlemleri öncesi vatandaşların bilgilendirilmesi, adil bir yönetim anlayışının temel taşlarını oluşturacak. Halk meclisi toplantıları ile belediye işleyişine doğrudan katılım ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İhale süreçlerinin denetimi amacıyla bir Etik Komisyon'un kurulması ve bu komisyonun çalışmalarının halka açık bir şekilde raporlanması, SE-DE Projesi'nin kritik unsurlarından biri. Liyakat esaslı işe alımlar sayesinde adil bir işe alım politikası geliştirilmesi de projenin vazgeçilmez bileşenlerinden.

İnegöl'ün sağlık ve güvenilir gıda erişimini önceliklendiren Ekmek Denetim ve Kontrol Laboratuvarı projesi de gündeme geldi. Bu laboratuvar, ekmek üretiminin kalite ve hijyen standartlarını denetleyerek, halkın sağlıklı gıdaya erişimini sağlayacak. Fırıncılarla iş birliği içinde, üretim süreçleri ve hijyen standartları mercek altına alınacak, tüketici bilincini artırıp genel sağlığı iyileştirmek hedefleniyor.

Ayrıca, Kentsel Dönüşüm ve Deprem Acil Eylem Planı ile İnegöl'ün deprem riskine karşı korunması planlanmakta. Mevcut yapıların güçlendirilmesi ve depreme dayanıklı binaların inşası, deprem risk analizi ile şehrin güvenliğinin artırılması ve tarım alanlarının korunması, sürdürülebilir bir gelecek için öngörülen önlemler arasında. Uygun fiyatlı konut ve kiralık seçenekler sunarak toplumsal adaletin sağlanması ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu projelerle İnegöl, şeffaflık, katılımcılık ve adaletli yönetim ilkeleri doğrultusunda yönlendirilirken, şehrin sağlık, güvenlik ve refah seviyesinin artırılması amaçlanıyor. İnegöl'ün geleceğini şekillendirecek bu projeleri içeren ve şehrin refahını zirveye taşıyacak kapsamlı çalışmamız, sizlerin desteğiyle gerçekleşecek dönüşümün yol haritası olacak. Hazırlanan bu değerli kaynak, partimiz tarafından dağıtıma sunulmuş olup, Proje kitapçığımız ve Sosyal medya platformları vasıtası ile siz değerli hemşerilerimizin erişimine açıktır. İnegöl'ün aydınlık yarınlarına katkıda bulunacak bu projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için mehmetkaygusuz16 adlı sosyal medya hesaplarından takip edebilrisiniz şeklinde ifadelerde bulundu.