Samsun'da korkunç bir olay yaşandı, 33 yaşındaki Murat Bakar'ın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Soruşturma sonucunda, bu trajik olayın 22 yaşındaki Şehri Bakar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şehri Bakar, polise verdiği ifadesinde, "Murat, başka birine aşık olduğunu itiraf etti ve ben de onu vurdum" dedi. Olay, 4 Ekim'de saat 12.00 civarında Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Nehri Sedde yolunda meydana geldi. Bu korkunç olayı fark eden bölge sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri olay yerine geldiklerinde, cansız bedenin Murat Bakar'a ait olduğunu kimliği sayesinde tespit etti. Sağlık görevlileri, Bakar'ın pompalı tüfekle vurulduğunu ve vücudunda 2 mermi girişi olduğunu belirledi. Jandarma incelemesi sırasında, olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu.

Şehri Bakar, olayın ardından gözaltına alındı ve jandarma tarafından yapılan soruşturma sonucunda adliyeye sevk edildi. İfade verirken, "Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Eşim cezaevine girdikten sonra tekrar buluştuk ve Murat bana başka birine aşık olduğunu itiraf etti. Ben de onu vurdum" şeklinde açıklamalarda bulundu. Şehri Bakar, dün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.