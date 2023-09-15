Sinir krizi geçiren gelin, evi benzin döküp ateşe verdi. Çevredekiler tarafından alevlerin arasından kurtarılan anne ile kızı, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Saat 13.30 sıralarında K.Ş. isimli kadın, evde sebebi bilinmeyen bir nedenle eşi A.Ş. ve kayınvalidesiyle tartıştı.

Tartışma sonrası sinir krizi geçiren 24 yaşındaki kadın, 3 yaşındaki kızı B.E.Ş. ile yalnız kaldığı sırada eve benzin döküp, ateşe verdi.

Kısa sürede alevler tüm evi sarmasıyla 2 katlı evin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Evden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, kadın ve kızını kurtarıp, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.

İncelemeler sürüyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.