Bursa’nın merkez ilçelerinde içme suyundaki kayıp oranını yüzde 20’ler seviyesine indiren BUSKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlediği ‘Belediye Su Kayıpları Çalıştayı’nın gözdesi oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde, 'Dünya Su Kayıpları Günü' nedeniyle, Ankara’da ‘Belediye Su Kayıpları Çalıştayı’ düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu’ndaki çalıştaya; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ile belediye başkanları, su ve kanal idarelerinin genel müdürleri, akademisyenler ve kurum yöneticileri katıldı. Türkiye’nin su varlığı ve değişen iklim şartları nedeniyle gelecek yıllarda kaynaklarda beklenen değişimler, su kayıplarının kontrolüne ilişkin yasal altyapı, performans kriterleri ve idarelerce yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliği gibi konular, organizasyonda tüm yönleriyle ele alındı.

Çalıştayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ile BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç temsil etti. Son yıllarda altyapı yatırımlarıyla merkez ilçelerdeki içme suyu kayıp oranını yüzde 20.47’ye kadar indiren BUSKİ’nin bu konudaki başarısı, BUSKİ mühendislerinden Önder Pazarcık tarafından sunum ile katılımcılara aktarıldı. BUSKİ’nin kayıp kaçakla mücadelede sergilediği performans, başta Bakan Kirişçi olmak üzere katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

BURSA’NIN SU KARDEŞLERİ

Ülke genelinde su kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgi ve tecrübenin paylaşılması konusunda işbirliği yapılması amacıyla, yerel yönetimler arasında “Belediye Su Kardeşliği” protokolleri imzalandı. Bu kapsamda 28 belediye, “Belediye Su Kardeşliği” programına dahil edildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Yozgat ile ‘su kardeşi’ ilan edildi.