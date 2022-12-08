AK Parti İnegöl İlçe Yönetimi ve Belediye Başkanı Alper Taban, kısa süre önce göreve gelen MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, "Aziz milletimizin yoluna taş koymak isteyenlere karşı birlikte mücadele ettiğimiz Cumhur İttifakımız'ın kıymetli ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığını ziyaret ettik. Değerli İlçe Başkanı Sn.Uğur Bayram ve Yönetim Kurulunu can-ı gönülden tebrik ediyor, yeni görevlerinde Rabbim'den kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

MHP İnegöl Başkanı Uğur Bayram ise, "Cumhur İttifakı Ortağımız Ak Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Cumhur İttifakının kazanımının sadece ülkemizin değil Türk İslam dünyasının kazanımı olacağını bilerek, '2023 Lider Ülke Türkiye' yolunda disiplinle, dürüstlükle, kararlılıkla ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.