Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Ahmet Odabaş, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçede ikamet eden şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Şehit Halit Serdar, Şehit Ramazan Güleç, Şehit Mehmet Kapar ve Şehit Salih Erten’in ailelerine konuk olan Kaymakam Odabaş, aile bireyleriyle yakından ilgilendi.

Bayramların, toplumsal birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Kaymakam Odabaş, "Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan aileleri bizler için çok kıymetlidir. Devlet olarak her zaman yanlarındayız" dedi.

Kamakam Odabaş, ziyaret ettiği ailelerin bayramını tebrik ederek, her türlü ihtiyaçlarında kapılarının daima açık olduğunu vurguladı.