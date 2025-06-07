E-ticaret platformu Hepsiburada yaz sezonunun ürünlerini, taksitli ve ertesi gün teslim imkanıyla tüketicilere sunduğunu duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, yaz sezonunun ürünlerini tüketicilere sundu. Plaj günlerinden kamp anılarına, evde geçirilen serin akşamlardan açık hava sofralarına kadar pek çok ihtiyaca yanıt veren binlerce ürün, e-ticaret platformunda bir araya geliyor. Taksitli ödeme seçenekleri, ertesi gün teslimat imkanı ve Premium ayrıcalıkları tüketicilere sunuluyor.

E-ticaret platformu yaz sezonun ürünlerini şöyle açıkladı:

’’Yaz ruhunu yansıtan mayo, bikini, pareo ve yazlık elbiselerin yanı sıra terlik, sandalet, şapka, hasır çanta ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlar farklı tarzlara hitap eden alternatifler sunuyor. Hafif dokular, doğal tonlar ve rahat kesimler yaz kombinlerine ferahlık katarken, moda kategorisindeki seçili markalar sepette uygulanan indirimlerle avantaj sağlıyor. Güneş koruyucular, bronzlaştırıcı yağlar ve yaz mevsimine özel cilt bakım ürünleri, farklı cilt ihtiyaçlarına uygun geniş bir yelpazede sunuluyor. Kampanyalar sayesinde yaz bakım rutinini tamamlamak daha erişilebilir hale geliyor. Doğada geçirilen vakitleri konforla buluşturmak isteyenler için kamp sandalyeleri, katlanabilir masalar, mangal setleri ve piknik aksesuarları pratik çözümler sunuyor. Şişme havuzlar, deniz ürünleri, termoslar, buz makineleri ve soğutucular ise yazın serinliğini yaşam alanlarına taşıyor. Bahçe mobilyaları, güneş şemsiyeleri, salıncaklar ve dış mekan aydınlatmaları; açık havada keyifli vakit geçirmek isteyenler için farklı zevklere ve bütçelere hitap eden alternatifler sunuyor. Açık hava sofraları ve dinlenme alanlarına yönelik ihtiyaç duyulan ürünler, hızlı teslimat avantajıyla kullanıcılarla buluşuyor. Bluetooth hoparlörlerden kablosuz kulaklıklara, taşınabilir şarj cihazlarından akıllı saatlere kadar birçok teknolojik ürün, hareketli yaz planlarını destekliyor. Klima ve vantilatör seçenekleriyle serinliği yaşam alanlarına taşımak mümkün hale geliyor.’’