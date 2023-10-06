Erasmus+ projesi kapsamında Yunanistan ve Polonya’dan Türkiye’ye eğitim için gelen öğrenciler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a nezaket ve kültürel konularda iş birliği ziyaretinde bulundu. Ziyarette ayrıca Yunanistan’ın Yanya şehrinin Talas ile kardeş şehir olma teklifini de ileten öğrenciler, Yanya Belediye Başkanı Dimitris Papageorgiou’nun teklif mektubunu sundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkanlık makamı toplantı salonunda gerçekleşen ziyaret sırasında konuşan Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrenci ve öğretmenlere Talas’ın tarihi ve coğrafi özelliklerini anlattı.

Öğrenci ve öğretmenlere ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Yalçın, kardeş şehir teklifinin de güzel bir yaklaşım olduğuna değinerek konuyu ilgili mercilerde değerlendireceklerini belirtti. Kendisinin de öğretmen olduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, “Ziyaretten dolayı bir öğretmen olarak gurur ve mutluluk duydum.” dedi.

Öte yandan Talas’ı ve Kayseri’yi çok güzle bulduklarını söyleyen öğretmenler de Başkan Yalçın’a yaklaşımı ve misafirperverliği için teşekkür ederek Yanya’ya ait görsellerin olduğu hediyeleri takdim etti.

Ziyaret sonrası Başkan Yalçın, öğrencilere ve öğretim üyelerine Talas’ı tanıtan yayınlardan oluşan set hediye etti.