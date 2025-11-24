9. Kar Spor İda Ultra Maratonu, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde Kaz Dağları’nın doğal güzellikleri arasında koşulacak. Beş farklı parkurda gerçekleşecek organizasyona bu yıl 16 ülkeden toplam bin 230 sporcu katılacak.

Rossist Event tarafından Kar Spor isim sponsorluğunda organize edilen yarış, Türkiye’nin en büyük patika koşu etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Antik dönemde "İda Dağı" olarak bilinen Kaz Dağları’nın mitolojik ve kültürel zenginlikleri eşliğinde gerçekleşecek maraton, aynı zamanda Aeneas Kültür Yolu’nun Milli Park sınırlarındaki özel izinli rotalarını da içeriyor. Etkinlik, zeytin hasadı dönemine denk gelmesiyle katılımcılara bölgenin kültürel, tarihi ve tarımsal dokusunu deneyimleme fırsatı sunacak.

Maraton bu yıl 110K, 66K, 36K, 15K ve 8,5K olmak üzere beş parkurda koşulacak. Çanakkale’den başlayıp Balıkesir’de sona eren yarış, iki ili kapsayan yapısıyla Türkiye’nin en özgün patika koşularından biri olarak dikkat çekiyor. Etkinlik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Küçükkuyu Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İDA S.A.R ve AKUT’un destekleriyle; Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Liberya, Endonezya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Nijerya, Avusturya, Şili ve Angola’dan sporcular katılacak.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, organizasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, Edremit’in uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Edremit Belediyesi olarak 9. Kar Spor İda Ultra’ya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Kaz Dağları’nın eşsiz doğasını, kültürünü ve tarımsal zenginliklerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunan bu organizasyon, aynı zamanda Edremit turizmi ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bu yıl 16 ülkeden bin 230 sporcuyu ağırlayacak olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kentimize yakışır bir organizasyon için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Organizasyonu düzenleyen Rossist Event Kurucusu Polat Dede ise yarışın rotası ve hazırlıklarıyla ilgili bilgiler vererek, Çanakkale’nin Yeşilyurt Köyü’nden başlayan parkurun Adatepe, Narlı, Altınoluk, Dedepınar, Çamlıbel, Beyoba, Zeytinli ve diğer köylerden geçerek Edremit’in Güre Mahallesi’ndeki Hattuşa Vacation Thermal Club Hotel’de sona ereceğini belirtti. Ayrıca yarışın Kaz Dağları Milli Parkı’nın özel izinli güzergâhlarını ve Aeneas Kültür Yolu’nun bölümlerini kapsadığını ifade etti.