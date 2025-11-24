Balıkesir’in Edremit ilçesi E87 kara yolu Akçay trafik ışıkları mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AEZ 115 plakalı kamyon, 10 ALS 335 plakalı otomobil ve 10 KC 291 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada araç içinde sıkışan bir vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada araçlarda bulunan R.Ç., Ç.Ç., N.K., N.G. ve F.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.