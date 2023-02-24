Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Karagölet ile 24. Mobilya sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Karagölet caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Abidin A. Yönetimindeki 19 AAN 536 plakalı otomobil ile 24. Sokakta seyir halinde olan sürücü Alperen G.(20) yönetimindeki 16 AZG 922 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.