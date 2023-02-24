Kahramanmaraş depremi sonrasında, kayıp veren ve yaşananlardan derinden etkilenen depremzedelerin yaşamlarını devam ettirme noktasında karşılaştıkları olumsuzluklardan yansıyan şikayetler açıklandı.

Depremzedeler, yetkisiz bağış toplayanlar ile depremzedelerin ihtiyaçlarını suistimal ederek fahiş artış yapan fırsatçılardan şikayetçi olduğu belirlendi.

"Tanınmış yardım kurumlarının ve isimlerin adını kullanarak bağış ve yardım toplanıyor"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, depremle ilgili en çok ulaşan şikayetlerin başında tanınmış yardım kurumlarının ve isimlerin adını kullanarak bağış ve yardım toplayanların geldiğini söyleyerek konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

Bu kişi ve kuruluşlar adına vatandaşlara mesajlar gönderiliyor. Bu mesajlar için özellikle sosyal medya hesapları kullanılıyor. İyi niyetli olarak bu hesap numaralarını teyit etmeden yardımda bulunan kimseler suistimal ediliyor. Vatandaşlarımız bu numaraları mutlaka ilgili derneklerin, kurum ve kuruluşların internet adreslerinden teyit etsinler. Gerekirse bize de ulaşıp sorabilirler.

"GIDADA, NAKLİYEDE VE KİRALARDA RAKAMLAR AŞIRI ARTTI"

Tüm Türkiye'nin ilk günden beri tek yürek olduğu deprem karşısında kötü niyetlilerin de bulunduğunu dile getiren Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

Deprem bölgelerinden artan talebi fırsata çevirmek, haksız kazanç sağlamak ve menfaat temin etmek isteyen bazı kötü niyetlilerin gıda maddelerinde, taşıma ücretlerinde ve konut kiralarında rakamları aşırı artırdığını görüyoruz. Fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olan vatandaşlarımız bu konuda bize müracaat ediyor. Özellikle kira ve nakliye ücretleri noktasında zaman zaman yüksek ceza kesildiğine dair duyurular görüyoruz. Ancak bu noktada daha caydırıcı yaptırımların olması gerekiyor.

"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAK İSTEYENLERİ ŞİKAYET EDİN"

Küçük, vatandaşların yardım noktasında özellikle resmi kurum ve kuruluşlar ile ilgili STK'ların duyurularına itibar etmelerini isteyerek şöyle konuştu:

Doğruluğundan emin olmadığımız hesaplara bağış yapmamalıyız. Ayrıca fahiş fiyat artışlarını ve haksız kazanç girişimlerini Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri ile belediyelerin zabıta birimlerine şikayet edebiliriz. Bu zor günlerden geçerken kargaşadan yararlanmak isteyenlerin sürekli denetlenmesini ve bunlara ağır cezai yaptırımlar uygulanmasını yetkililerden talep ediyoruz.

HIRSIZLIK VE YAĞMACILIK OLAYLARI

Deprem bölgesinde çok az da olsa hırsızlık ve yağmacılık olayları ile karşılaştıklarını aktaran Küçük, ikinci el eşya satan esnafa ve buralardan alışveriş yapan tüketicilere bu konuda dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

"FELAKET FIRSATÇILARI HAREKETE GEÇTİ"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da deprem sonrası tüm ülkenin topyekun mücadele ederken, felaket fırsatçılarının da harekete geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERLE KARŞILAŞILIYOR"

Zaman zaman son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle de karşılaştıklarını, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, özel okul ücreti talepleri ile karşılaştıklarını kaydederek şöyle konuştu:

"ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNİN İADESİNE İLİŞKİN ŞİKAYETLER GELİYOR"

Özel okullardaki öğrencilerin diğer şehirlerdeki aynı özel okula kaydının yapılmaması, ödediği ücretin kalan kısmının veliye iade edilmemesi gibi şikayetler de gelmeye başladı.