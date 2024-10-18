Diğer sürücü, 19 yaşındaki Ramazan G. ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Musa Şen'in, 2022-2023 sezonlarında yerel amatör lig takımlarından Çaycumagücüspor ve Kayıkçılar Gençlerbirliğispor’da futbol oynadığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Şen’in futbol kariyeri, çevresinde ve sporseverler arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ailesi ve arkadaşları, Şen’in hayata tutunma azmi ve spora olan tutkusu ile hatırlanacağını belirtti. Kazanın, genç bir yeteneği kaybetmenin yanı sıra, bölgede trafik güvenliği konusundaki endişeleri de yeniden gündeme getirdi.

Yerel halk, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve trafik kurallarının daha sıkı denetlenmesini talep etti. Kazanın ardından birçok kişi, Musa Şen’in anısını yaşatmak için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak başsağlığı diledi.