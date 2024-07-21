Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahinderesi Cam Seyir Terası’nda aşırı sıcak nedeniyle zemin camı çatladı. Seyir terası önlem amaçlı olarak ziyarete kapatıldı.

Kazdağları’nda Şahin Deresi Kanyonu’nda bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terası, aşırı sıcaktan dolayı zemin camının bir bölümünün çatlaması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden bir teknik ekip, hasar tespiti için bölgeye sevk edildi. Bölgede sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı ve cam seyir terasının uzman ekipler incelemelerini tamamlayana kadar kadar kapalı olacağı öğrenildi. Tesisin teknik ekiplerin raporları doğrultusunda önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.