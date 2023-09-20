Kekemelik rahatsızlığı kısaca konuşma ritminde yaşanan sorunlar bütünü olarak tanımlanabilir. Kekeme hastalarının her biri birçok kekeme türünü yaşayabilirler veya tüm kekeme türleri bir arada görülebilir. Kekeme hastaları kelimeleri çıkartmakta zorlanırlar ve bazı hastaların ise direkt olarak heceleri çıkarmakta zorlandıkları bilinir.

Hastaların bazıları sesleri veya heceleri çıkarmakta zorlanırken, bazıları ise konuşma esnasında ansızın duraksarlar. Konuşma hızı çok dengesizdir ve bir anda hızlı konuşulup bir anda da yavaş konuşulması söz konusu olabilir. Çocukluk dönemlerinden başlayan bu sağlık sorunu, tedavi edilmemesi durumunda yetişkinlik sürecine kadar devam eder. Etkin bir tedavi sonucunda hastalığın tedavisi büyük ölçüde mümkünken, kendi kendine tedavi olması da çok düşük bir ihtimaldir. Peki, kekemelik neden olur? Sebepleri nelerdir?

Kekemelik Neden Olur?

Kekemelik, doğuştan gelen veya sonradan gelişebilen bir sağlık sorunudur. Bu nedenle hastalığın kaynaklarının çevresel faktörler ve beyin fonksiyonlarında yaşanan sorunlar olmak iki temel başlığa ayırmak mümkün olur. Özellikle doğuştan gelen kekeme sorununun 1,5-2 gibi yaşlarda çok daha net bir şekilde görüldüğü bilinir.

Kekeme probleminin beyinden kaynaklanmasının nedeni fizyolojik anlamda beyinden gelen dalgaların iletim bozukluğu, konuşma probleminin yaşanmasına yol açar. Kişi her ne kadar söylemek istediğini bilse de bir türlü kelimelerin ağzından çıkması mümkün olmaz. Bunun yanı sıra solunum yolu problemlerinin de bu hastalığa yol açtığı bilinir. Bunun yanı sıra bireyin çocukken veya yetişkinlik döneminde yaşamış olduğu travmalar da bu hastalığın ortaya çıkmasına yol açabilir. Psikolojik şiddet hastalığın oluşması konusunda en önemli nedenlerden biri olarak bilinir. Özellikle çocuk yaşlarda yaşanan psikolojik şiddet, kekeme başta olmak üzere birçok konuşma bozukluğu hastalığına yol açabilir.

Tedavisi

Tedavisi konusunda çocuk ve yetişkin olmak üzere iki farklı şekilde incelenmesi söz konusu olur. Çocuklarda tedaviye başlanmadan önce gelişimiyle birlikte hastalığın geçmesi beklenir. Yetişkinlerde ise direkt olarak hastalığın tedavisi üzerinden durulur. Çocuklarda gelişim sürecinin beklenmesinin nedeni ise hastalığın zaman içerisinde kendiliğinden geçme ihtimalinin bulunmasıdır. Hastalığın tedavisi için genel olarak çeşitli terapi yöntemlerinden yararlanılır.

Bilişsel davranışçı terapi, bu konuda en çok uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Hastaya kekemeliğe neden olan detayların bilinci aşılanır ve bu detayların üzerine gitmesine yönünde bir terapi uygulanır. Bunun yanı sıra konuşma terapisi de hastalıkta en çok uygulanan tedavi yöntemlerinden biri olarak bilinir. Konuşma sırasında yaşanan kesintileri en aza indiren konuşma terapisi, özgüven arttırıcı bir uygulamadır ve nefes problemlerinin kekemeliğe olan etkisini büyük ölçüde azaltır. Konuşma terapisi ve bilişsel davranışçı terapi dışında, kekemelik hastalığı için geliştirilen özel elektronik cihazlardan da yararlanılır.