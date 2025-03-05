Türkiye'de nüfusun büyük bir çoğunluğunun obezite sorunu yaşadığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kilo vermek için hareket etmek ve mideyi tam doldurmamaya dikkat etmek gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir obezite sorunu var

Bu kapsamda 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla ülke çapında farkındalık oluşturmak adına birçok etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı da duruma dikkat çekmek için Bakan Kemal Memişoğlu'nun katıldığı bir programdan konuya ilişkin bir bölümü, X hesabından paylaştı.

Paylaşımda Memişoğlu'nun Türkiye'deki obezite sorununa vurgusuna dikkat çekilirken şu ifadelerine yer verildi:

"Türk toplumunun yüzde 60'ı kilolu. Yüzde 25'i aşırı kilolu. Kalbimiz daha büyük bir alana hizmet etmek durumunda. Ayak bileğiniz, dizleriniz, eklemleriniz daha büyük bir yağıya hizmet etmek durumunda.

Böbreğiniz daha çok çalışmak durumunda, karaciğeriniz daha çok yağ yakmak durumunda. Bağırsaklarınız daha çok çalışıyor...

Her şeyinizi siz israf ediyorsunuz esasında kilonuz varsa. Akciğeriniz nefes alamıyor, iki adım alıp nefes nefese kalıyorsunuz.

Normal kilo haricinde baktığınızda akşam uykunuzda kalite olmuyor, sabah yorgun kalkıyorsunuz. Bunların hepsi kilo ile bağlantılı.

Kilo vermenin iki basit yolu var. Hareket edeceksiniz ve midenizi tam doldurmayacaksınız."