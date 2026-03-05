Son günlerde acil servislerdeki yoğunluk ile mide bulantısı ve kusma şikâyetlerinde artış yaşandığı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, acil başvurularındaki yükselişin tek bir hastalıktan kaynaklanmadığını vurgulayarak, toplumda aynı dönemde birden fazla virüsün dolaşımda olduğunu ifade etti.

Prof.Dr. Ceyhan, özellikle ateşli hastalıklarla acillere başvurunun belirli bir salgına işaret etmediğini belirtti.

"SALGIN YOK, VİRÜSLER YAYGIN"

Mevsim geçişlerinde farklı virüslerin aynı anda dolaşımda olmasının sağlık kuruluşlarında yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Prof.Dr. Ceyhan, "Covid görülüyor, RSV yaygın, rinovirüs yaygın. Bu nedenle ateşli vakalar sık başvuruyor ama bu tek bir hastalığın artmasına bağlı değil, birçok hastalığın birlikte oluşturduğu bir yük" dedi.

"İNFLUENZA ARTIŞI ARALIK VE OCAKTA YAŞANDI"

Toplumda "geip yeniden salgın haline mi geldi?" sorusunun da sıkça sorulduğunu belirten Prof.Dr. Ceyhan, bu yıl influenza vakalarındaki en büyük artışın kışın başında görüldüğünü söyledi.

Ceyhan, "İnfluenza’nın büyük artışını aralık ayının ortası ile ocak ayının ilk haftasında yaşadık. Şu anda toplumda hala görülüyor ancak yeni bir artıştan söz etmek mümkün değil" dedi.

GRİP İLE SOĞUK ALGINLIĞI KARIŞTIRILIYOR

Grip hastalığıyla ilgili toplumda önemli bir yanlış algı bulunduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Ceyhan, grip ve soğuk algınlığının sıkça karıştırıldığını vurguladı. Grip hastalığının birkaç günde geçen basit bir rahatsızlık olmadığını belirten Prof.Dr. Ceyhan, "Grip bir iki hafta sürebilen, kişiyi yatağa düşürebilen ve bazen ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalık. İnsanlar soğuk algınlığıyla karıştırdığı için birkaç günde geçmesini bekliyor" dedi. Ayrıca grip sonrasında kalp krizi, diyabet ataklarının alevlenmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonların görülebileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre acil servislerdeki yoğunluk tek bir salgının işareti değil; farklı solunum yolu enfeksiyonlarının aynı dönemde yaygınlaşmasının yarattığı mevsimsel bir tablo.