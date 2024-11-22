Milli basketbolcu Kenan Sipahi, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde 92-66’lık skorla mağlup ettikleri Macaristan karşısında güzel bir basketbol sergilediklerini dile getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Macaristan’ı 92-66 yendi. Karşılaşmanın ardından milli basketbolcu Kenan Sipahi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bütün takımı tebrik ettiğini belirten Sipahi, "Güzel bir basketbol oynadık. İlk başta biraz tutuktuk. Hem hücumda hem defansta birkaç hata yaptık. Üçlü bir uzuna karşı oynadık. Daha sonra orada çözümü bulduk ve farkı açtık. Şehmus ve Cedi çok iyi bir hücum maçı çıkardılar. Bu fark da bizim için gurubun geri kalan maçlarında çok önemli" dedi.