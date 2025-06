Acıbadem Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, kene ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kenenin çıplak elle çıkartılmaması gerektiğini kaydeden Ersoy; kenenin üzerine kimyasal madde dökülmemesi gerektiğini kaydederek, "Öncelikle kene bulunduğunda sağlık kuruluşuna yakın bir noktadaysak keneyi sağlık kuruluşunda çıkarılması önerilir. Bu tür kene olaylarında en kısa sürede kenenin uzaklaştırılması lazım. Keneyi çıplak elle çıkartmamak, kenenin üzerine herhangi bir kimyasal madde dökmemek lazım. Bunların hepsi keneyi kusturur. Keneyi elle çıkarttığımızda da tuttuğumuz sırada keneyi kusturma riski olduğu için çıplak elle çıkartmamak gerekir. Baş kısmından yakalayacak şekilde bir cımbız veya kene çıkarıcı penset gibi bir malzemeyle çıkartmamız, gerekirse ip yöntemiyle kenenin etrafında iki kez dolandırarak keneyi uzaklaştırmamız lazım. Kenenin ortasından tutmamak lazım. Çünkü bu keneyi kusturur. Bu kene daha çok hastalık etkeni taşıyorsa bulaşın artmasına neden olabilir. En önemli nokta kenenin fark edildiği anda çıkartılmaya çalışılması. Bu konuda tecrübemiz yoksa ve yakında sağlık kuruluşu varsa gidilebilir. Elimizdeki materyaller yeterliyse uygun şekilde kenenin çıkartılması lazım. Çevreye bulaş riski meydana gelmemesi için keneyi çıkardığımızda da bunun patlatılmaması ve alkol ve yüzde 10 çamaşır suyu içeren bir kabın içerisine keneyi atmamız lazım" dedi.

"Kenenin saptanması çok önemli"

Kenenin saptanmasının da önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ersoy, "Önemli noktalardan biri de kenenin saptanması. Kır bir alandan döndükten sonra vücudun elle kontrol edilmesi lazım. Diz arkaları, koltuk altları ve saç derisinin elle kontrol edilmesi lazım. Ele takılan bir durumda da bunun kene olup olmadığının aydınlatılması ve kene olması durumunda da kısa sürede çıkartılması gerekiyor. Ondan sonraki süreçte ise kene tutulması yaşamış birisinin en az 10 gün süreyle ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı, vücutta herhangi bir kanama ve ishal yönünden dikkatli olması gerekir. Bu durumda hemen yakından sağlık kuruluşuna gitmesi lazım. burada ‘geçer’ deyip vakit kaybetmek de kritik dönemi kaçırmamıza neden olabilir" diye konuştu.

"Ölüm oranı yüzde 5"

Türkiye’de keneden dolayı ölüm oranının yüzde 5 olduğunu dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, "Her tutunan kene KKKA virüsünü taşımıyor. Ülkemizin her yerinde de bu hastalık görünüyor. Dolayısıyla burada sakin davranmak önemli. Her kenenin enfekte olmadığını biliyoruz ama tutunan kene enfekte de olabilir. Bu kişiler uygun şekilde takibe alındığında KKKA gelişebilir. Gelişen vakalarda Türkiye verisine bakarsak bildirim sistemi oldukça iyi. Ortalama ölüm oranı yüzde 5’lerde. "Yine de bu oran az değil" diyeceğiz ama uygun tedaviler ve yakın takipli ilaçlarla bu oranı yine de biraz daha düşürmek için sağlık sistemi elinden geleni yapıyor. Burada panik olmadan hekimlerden yardım almamız lazım. 10 gün içerisinde herhangi bir sıkıntımız olmadıysa kene tutulması ile ilgili süreci atlattığımızı söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.