Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bu yıl da okul kapılarında duygu dolu anlar yaşandı. Milyonlarca adayın geleceği için ter döktüğü sınav maratonunda öğrenciler zamanla yarışırken, bazıları kapıların kapanmasına son saniyelerde yetişti, bazıları ise kısa süreli gecikmeler nedeniyle sınava alınamadı.

Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay’ın edindiği bilgilere göre ÖSYM, sınav merkezlerinde yaşanan ve basın ile sosyal medyaya yansıyan geç kalma görüntülerini yakından incelemeye aldı. Gazeteci Mahmut Özay, ÖSYM'nin bu adımlarına dair kritik bilgileri şu sözlerle aktardı:

"Edindiğim bilgilere göre ÖSYM, YKS'ye geç kalan adayların basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerini yakından takip ediyor. Ortaya çıkan her bir durumu ayrı ayrı ve titizlikle inceleyen kurum, herhangi bir suistimal tespit edilmesi durumunda gerekli adımları atacak"

OTURUMLAR BUGÜN SONA ERDİ

Üniversite adayları, YKS maratonunun ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) dün katıldı. Bugün ise sınavın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) yapıldı. Saat 15.45’te başlayan YDT için adayların sınav binalarına girişleri 15.30 itibarıyla sona erdi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde gerçekleştirilen ve 120 dakika süren üçüncü oturumda, her dil için 80 soru yöneltildi.

Adayların seçtiği dile göre girdiği sınava, İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan ise 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu.

YDT'nin saat 17.45'te sona ermesiyle YKS'de tüm oturumlar tamamlandı.

920 BİNDEN FAZLA ADAY İLK KEZ YKS'YE BAŞVURDU

YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde yapıldı. Ayrıca Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için de Belgrad'da TYT ve AYT oturumları düzenlendi.

Bu yıl YKS’ye 921 bin 248 aday ilk kez başvururken, 665 bin 113 aday ikinci, 447 bin 67 aday üçüncü, 198 bin 904 aday dördüncü kez sınava girmek için başvuru yaptı. 193 bin 296 aday ise YKS’ye beşinci ya da daha fazla kez katılmak üzere müracaat etti. Sınava başvuran en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında olurken, 50 yaş ve üzerindeki 20 bin 158 kişi de YKS için başvuru yaptı.

YKS'nin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için 600 bin 299 sınav görevlisi üç oturumda görev aldı. Tüm süreçleri emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülen sınavın üç oturumunda yaklaşık 50 bin emniyet personeli görev yaptı.

KADIN ADAY DAHA FAZLA

YKS'de, geçen yıl olduğu gibi kadın adayların sayısı bu yıl da erkek adaylardan fazlaydı. 2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu.

Sınava 15 bin 360 engelli aday başvurdu. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlandı.

100'DEN FAZLA PERSONEL AİLELERİNE KAVUŞTU

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmasına yönelik uygulama kapsamında 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.

Bu yıl YKS, Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez gerçekleştirildi.

Öte yandan, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinde çalışan 100'den fazla personel de sınav maratonunun tamamlanmasının ardından ailelerine kavuştu. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.