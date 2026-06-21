CHP’deki mutlak butlan tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Özgür Özel’in partiden ayrılarak yeni bir siyasi oluşumla yoluna devam edeceği iddiası tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin ortaya atılan yeni iddiaya göre, CHP’den 106 milletvekilinin istifa ederek yeni partiye katılacağı öne sürüldü.

Gazeteci Sinan Burhan TV100 canlı yayınına şunları ifade etti:

"GENEL MERKEZDEN BİR KARAR BEKLİYORLAR"

"Temmuz ayının 14’ü yani ikinci haftasına kadar CHP’de Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekili istifa edip yeni partiye katılacak. 10 gün içerisinde genel merkezden bir karar bekliyorlar. Bu karar gelmediği taktirde istifa edecekler. Yeni partiye ilk geçecek milletvekilleri ihraç edilen milletvekilleri olacak deniliyor. Bu kadar milletvekili buraya geçerse bu siyasette kırılma gibi olur. Ben tarihte böyle bir şey görmedim."