Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin hafızasını kayıt altına alan ve 3 ciltten oluşan Kocaeli Ansiklopedisi, "yaşayan tek kaynak olma" unvanına sahip olacak. Yaklaşık 2 bin madde ile kentin kültür hayatına katılacak olan ansiklopediye web sitesi aracılığıyla vatandaşlar katkı sunabilecek. Bu özelliği ile her zaman güncelliğini koruyacak olan ansiklopedi, "tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı" gibi bir ifadeye asla maruz kalmayacak.

Siteyi ziyaret eden vatandaşların önerilerinin dikkate alınacağı ve olumlu bulunması durumunda madde olarak ekleneceği ansiklopediye, vatandaşlar söz konusu taleplerin sitedeki "öneriler" kategorisine yazabilecek.

Geniş ve üst düzey akademik kadro tarafından hazırlanan çalışma Kocaeli’nin şehir hafızasını derli toplu bir şekilde bir araya getirme bakımından birçok işlevi üstlenecek. Kocaeli Ansiklopedisi’nde Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Kocaeli’den nasıl bahsettiğine, Canfeda Kethüda Hatun Çeşmesi’nin hangi dönemde yapıldığına kadar birçok sorunun cevabına kolaylıkla ulaşılabilecek.

Gelişmiş ara yüzü ile kullanıcı dostu olan web sitesi, arama motoru ve güçlü kullanımı ile ziyaretçiye kolay ve keyifli bir kullanım sağlarken, sitede istenilen kelime yazılarak arama yapılabilecek. Ansiklopedide arama yapabilmek sadece arama çubuğu ile sınırlı kalmayarak maddelere, yazarlara ve kategorilere göre filtrelenecek. Kategoriler sekmesine tıkladığında ziyaretçiyi 18 ayrı kategori karşılayacak. Örneğin, Kocaeli’nin tarihine dair bilgi aranıyorsa, ’tarih’ kategorisine tıklanarak arama daraltılabilecek.