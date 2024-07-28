İYİ Parti’nin son genel kurulunda Genel Başkan adayı olan Keşanlı Avukat Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'deki istifa süreçlerine yönelik açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti'den son genel kurulda Genel Başkanlığa talip olan Keşanlı avukat Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti’de istifa süreçlerini değerlendirdi

İYİ Parti’nin, sistemli bir politik tasfiye sürecinin öznesi yapılmak istendiğini belirten Av. Akalın, "Şöyle ki; Türkiye'de bir seçim atmosferi olmamasına, partilerin geleneksel çizgilerinde bir kırılma yaşanmamasına, halk yeni bir siyasi parti ihtiyacı hissetmemesine rağmen, meydana gelen sistemli istifalar, bu rüzgarsız havada dönen fırıldağın bir üfleyeni olduğunu göstermektedir. İstifa eden milletvekili sıfatlı şahısların gerek milletvekili adayı oluş süreçleri, gerekse politik kariyerleri göz önüne alındığında bu istifaların eski genel başkandan habersiz yapılması siyasetin doğasına ve hayatın akışına aykırıdır. Bu istifalar şüphesiz ki saraydaki meşhur fotoğraftan bağımsız olarak okunmamalıdır. Seçmen sadakati, parti aidiyeti, siyasi namus gibi kavramlardan bihaber mevcut ve müstakbel bazı acizler, elbette ki milletvekili oluşlarının ilave bedelini ödemek ihtiyacı hissedebilirler" diye konuştu.

Türk siyasi tarihinin gördüğü en muazzam politik mücadelelerinden biri sonucu kurulmuş İYİ Parti'nin acizlerin tırmanma duvarı, beceriksiz siyasetçilerin de kendini Beştepe’ye ispat alanı olmadığını ifade eden Akalın, değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

"Olmasına da müsaade edilmemelidir. Bu emel sahipleri ve talimat bekleyen milletvekili sıfatlı acizler, derhal ait oldukları yere, sarayın kapısına, cümle azmettirenleriyle beraber bırakılmalıdırlar. Böylelikle, İYİ Parti yaklaşık bir buçuk yıldır içine düşürüldüğü girdaptan çıkarak, kuruluş ayarlarına uygun milliyetçi-demokrat ve kalkınmacı bir Türkiye inşası idealine uygun mücadele sürecine ve iktidar yürüyüşüne başlayabilecektir.”