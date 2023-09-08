Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli Ağacık Mahallesi’nde bulunan ve 10 bin kişilik nüfusa hizmet veren bin 800 metrelik içme suyu hattı kayıp, kaçak oranını azaltmak ve bölgeye kesintisiz içme suyu sağlamak için deplase ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin dört bir yanında sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile güçlü altyapı ağını yenilemeye ve genişletmeye devam ediyor. Ferizli ilçesinde başlatılan çalışmalar çerçevesinde tarım arazilerinden geçen ve bu nedenle yaşanan olumsuzluklara müdahalelerde gecikmelere sebep olan bin 800 metrelik hat deplase ediliyor. Bölgede bulunan içme suyu deposuyla entegre şekilde Ağacık, Bakırlı, Ceylandere, Osmanağa Çiftliği, Hocaoğlu, Abdürrezzak, Kusca, Nalköy, Sarıahmetler, Teberik, Tokat, Gürpınar, Yeşilova, Büyükyanık, ve Üçoluk mahallelerine hizmet veren hat deplase çalışmalarının kalan 800 metrelik bölümüde yenileme çalışmalarının tamamlanması ile kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak.