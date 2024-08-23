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KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı, iştirak teminatı yazılı taşınmazlar, ayrı ayrı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile satışı/kiralaması yapılacaktır.





DaireNo





Mahalle

Ada

Pafta

Parsel

Parsel Alanı (brüt m²)

İmar Durumu Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı

(TL)

Ödeme Şekli

İhale gün ve saati

1

Yeni Mah.

391



21

154 m² Kat irtifaklı daire

(zemin kat) 2,625,000.00 Geçici teminatı 78.750,00 Tamamı Peşin veya yarısı Peşin Kalanı 3 eşit taksitte

(+kanuni faiz) tahsil edilecektir. 11/09/2024

Çarşamba

Saat: 10.30 2

Yeni Mah.

391



21 155 m² Kat irtifaklı daire

(zemin kat) 2,572,500.00 Geçici teminatı 77.175,00 Tamamı Peşin veya yarısı Peşin Kalanı 3 eşit taksitte

(+kanuni faiz) tahsil edilecektir. 11/09/2024

Çarşamba

Saat: 10.40 3

Yeni Mah.

391



21 155 m² Kat irtifaklı daire

(zemin kat) 2,625,000.00 Geçici teminatı 78.750,00 Tamamı Peşin veya yarısı Peşin Kalanı 3 eşit taksitte

(+kanuni faiz) tahsil edilecektir. 11/09/2024

Çarşamba

Saat: 10.50 4 İlçemiz Saitabat Mah. Şelale Mevkii İbrahim Yazıcı Caddesi No:9 adresinde bulunan çay bahçesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İle 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işi,

Aylık muhammen bedeli: 10.050,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 36.180,00 TL

İştirak Teminatı: 30.150,00 TL 5 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Arı Sokak Kardelen Üretici Pazarı 536 ada 9 Parsel Sayılı No:19/3,19/4,19/5,19/6 da her biri 7,2 m2 olan dükkanların 3 (üç) yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilmesi.

Her bir dükkan için aylık muhammen bedeli: 1.750,00 TL + K.D.V.

Her bir dükkan için Geçici teminatı: 1.890,00 TL

NOT: Söz Konusu yukarıda belirtilen satışı yapılacak gayrimenkuller KDV den muaftır.



1-İhaleler 11/09/2024 Çarşamba günü sırasıyla saat: 10.30, 10.40, 10.50, 11.00,11.10, 11.20, 11.30, 11.40 de ayrı ayrı Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye Hizmet Binasında Encümen Toplantı Odasında, Belediye Encümenince yapılacaktır.

2-İhale ile satışı yapılacak/kiraya verilecek taşınmazların satış/kira şartnameleri her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.

3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.

4-İhaleye katılacaklar 1.,2. ve 3. sıradaki ihaleler için 600,00 TL, 4. Sıradaki ihale için 300,00 TL, 5. Sıradaki ihalelerde ki her bir dükkan için 100,00 TL bedel karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-Satış/kira şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyadaki şartları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış/kira şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7-Bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri, tapu harçları, alım, satım, kiralama giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya/kiracıya ait olup, alıcı/kiracı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satış/kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,

Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ IBAN NO : (TR310001500158007292521173)

İlan Olunur. http://www.kestel.bel.tr