Türkiye genelinde 2025 yılından bu yana kademeli olarak yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ülke genelinde tamamen hayata geçiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yönetilen sistem, üretim aşamasından geri dönüşüme kadar tüm süreci dijital olarak takip etmeyi amaçlıyor. Uygulamayla birlikte ham madde tasarrufu sağlanması ve atıkların çevreye zarar vermesinin önlenmesi hedefleniyor.

SATIŞ NOKTALARI İÇİN KAYIT ZORUNLULUĞU

Yeni dönem öncesinde ambalajlı içecek satışı veya servisi yapan tüm ticari işletmelerin, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt olması gerekiyor. İşletmeler, "dbys.gov.tr" adresi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak sistem operatörlerini seçecek.

BAKKAL, MARKET VE RESTORANLARDA DEPOZİTO İADE MAKİNELERİ OLACAK

Temmuz ayından itibaren büfe, bakkal, market, otel, kafe ve restoran gibi alanlar birer depozito iade noktası olarak hizmet verecek. Ayrıca havalimanları, hastaneler ve alışveriş merkezleri de sisteme dahil edilerek iade merkezi olarak kullanılabilecek.

İŞLETMELERE TEŞVİK VE MÜŞTERİ TRAFİĞİ AVANTAJI

Sisteme dahil olan işletmeler, seçtikleri operatörlerle yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda belirli oranlarda teşvik ödemesi alacak. İade noktası haline gelen iş yerlerinin, geri dönüşüm için gelen tüketiciler sayesinde müşteri yoğunluğunu artırması ve ticari bir hareketlilik elde etmesi bekleniyor.

İADE BEDELLERİ NAKİT OLARAK ÇEKİLEBİLECEK

Tüketiciler, üzerinde "DOA" logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum ambalajları depozito iade makinelerine ya da belirlenen toplama noktalarına teslim edecek.

Teslim edilen her ambalajın bedeli, DOA mobil uygulaması aracılığıyla kullanıcının dijital hesabına aktarılacak. Biriken bu bakiye; banka hesaplarına transfer edilebilecek, ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek veya alışverişlerde harcanabilecek.

EKONOMİYE YILLIK 30 MİLYAR TL KATKI BEKLENTİSİ

Plastik, alüminyum ve cam içecek ambalajlarının sürdürülebilir bir döngüyle geri dönüştürülmesini temel alan uygulamanın, Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar TL tutarında doğrudan finansal katkı sağlaması öngörülüyor.