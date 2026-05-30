ABD merkezli fast food sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'de de çok sayıda şubesi bulunan Carl's Jr. markasının en büyük franchise işletmecileri arasında yer alan Sun Gir, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu.

Şirketin, işlettiği 65 Carl's Jr. restoranının 49'unu satışa çıkardığı öğrenildi. Kararın ardından restoranların geleceği ve çalışanların durumu merak konusu oldu.

ARTAN MALİYETLER KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ,

Sun Gir yönetimi, mali darboğazın temel nedenleri arasında Kaliforniya eyaletinde fast food çalışanları için yürürlüğe giren saatlik 20 dolarlık asgari ücret uygulamasını gösterdi. Şirket, yükselen işçilik giderleri ve işletme maliyetlerinin faaliyetleri sürdürmeyi zorlaştırdığını savundu.

İflas süreci kapsamında satışa çıkarılan restoranların, yeni yatırımcılar ya da farklı franchise işletmecileri tarafından devralınmasının hedeflendiği belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Carl's Jr. yönetimi ise yaşanan gelişmenin marka genelini etkileyen yapısal bir kriz anlamına gelmediğini açıkladı. Şirket, franchise işletmecisi Sun Gir'in kira, telif ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığını ve bunun sözleşme ihlallerine yol açtığını ifade etti.

Türkiye'de de faaliyet gösteren zincirin yerel operasyonlarının ise söz konusu iflas sürecinden doğrudan etkilenmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.