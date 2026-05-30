1-31 Mayıs Cilt Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, cilt kanserinin dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, erken teşhis sayesinde tedavi başarısının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

"Benlerdeki değişiklikler dikkate alınmalı"

Ciltte sonradan oluşan lekeler, iyileşmeyen yaralar, renk ve şekil değiştiren benlerin mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Gazioğlu, "Özellikle açık tenli bireyler, ailesinde cilt kanseri öyküsü bulunanlar ve uzun süre güneşe maruz kalan kişiler risk grubunda yer alıyor. Erken fark edilen cilt kanserlerinde tedavi süreci çok daha başarılı ilerliyor" dedi.

"Güneşten korunma hayati önem taşıyor"

Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmanın cilt kanserine karşı en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan Dr. Gazioğlu, "Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmamalı. En az 30 SPF içeren güneş koruyucu ürünler düzenli kullanılmalı. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler tercih edilmeli. Solaryum kullanımından kaçınılmalı. Ben ve cilt değişiklikleri düzenli olarak takip edilmeli" şeklinde konuştu.

Toplumda farkındalığın artırılmasının önemine değinen Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, düzenli dermatolojik muayenenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Cildinizde fark ettiğiniz her değişikliği önemseyin. Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.