Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında dehşet verici bir yangın meydana geldi. Alevlerin hızla yayılmasıyla fabrika kısa sürede alev topuna döndü. Kentin dört bir yanından görülen yoğun dumanlar, çevredeki insanları endişelendirdi.

Fabrikada meydana gelen yangına ekibi çağırılması üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye hızlı bir şekilde sevk edildi. Ancak yangının kontrol altına alınması zorluğu nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyulmaktadır. Ekipler, büyük bir çaba sarf ederek yangına müdahale etmeye çalışıyor.