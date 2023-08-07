UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu kura çekimleri gerçekleşti. UEFA Avrupa Konferans Liginde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un play-off’lardaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu kura çekimleri’nin ardından, Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle; Beşiktaş, Aris-Dynamo Kiev karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacağı belli oldu. Adana Demirspor ise Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda oynanacak Olympiacos-Genk müsabakanın kaybedeniyle mücadele edecek.