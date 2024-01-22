Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projeleri tüm hızıyla sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE projeleri çerçevesinde BTSO kimya sektör temsilcileri, kardeş ülke Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yaptıkları iş görüşmeleriyle yeni ticaret bağlantılarının yolunu açtı.

BTSO, üyelerinin uluslararası rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Oda’nın ikinci Kimya UR-GE projesi çerçevesinde sektör temsilcileri, Özbekistan ve Rusya’nın ardından üçüncü yurt dışı faaliyetini, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan Azerbaycan’da yaptı. Başkentte, ilk olarak Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile bir araya gelen BTSO üyeleri, ardından Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Mürsel Rüstemov ve yönetim kuruluyla bir araya geldi. Bursa iş dünyası temsilcileri yaptıkları ziyaretlerde Azerbaycan’da yatırım ve ticaret imkanlarına ilişkin detaylı bilgiler edindi. BTSO Kimya UR-GE üyeleri Azerbaycan programında Bakü’de bulunan 60’ın üzerindeki firmayla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

“250 milyonluk nüfusa erişim fırsatı”

BTSO Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran, BTSO bünyesinde, Bursa ve ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan kimya sektöründe ikinci UR-GE projesinin de oldukça verimli olduğunu söyledi. Devam eden UR-GE projesi çerçevesinde Özbekistan ve Rusya’nın ardından kardeş ülke Azerbaycan’da bulunduklarını dile getiren İlker Duran, “Azerbaycan, tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarımızın yanında, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere gümrüksüz ticaretle yaklaşık 250 milyonluk bir nüfusa erişim imkanı sunuyor. Kimya sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip. Azerbaycan’da faaliyetlerini sürdüren birçok firmayla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu görüşmelerimiz son derece verimli geçti. Firmalarımızın bu pazarı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bizlere sağladıkları ticaret fırsatları için Ticaret Bakanlığımıza ve BTSO Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum.” dedi.

“UR-GE projelerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı”

BTSO Meclis Üyesi Ömer Tulga Gürsoy da Azerbaycan firmalarının Bursa iş dünyasına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Azerbaycan’ın kimya altyapısının oldukça güçlü olduğunu belirten Gürsoy, “Türkiye’nin de sektörde önemli bir potansiyeli var. Azerbaycan ile Türkiye’nin, iki devlet tek millet, çerçevesindeki diyaloğu ekonomik ilişkilerimize de ivme kazandıracaktır. Yaptığımız B2B görüşmelerinde de ticaretimizi çok daha yüksek bir seviyeye taşıyabileceğimizi gördük. UR-GE projelerinin Bursamız ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğu da bir kez daha ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığımıza ve Odamıza teşekkürlerimizi sunuyorum.” diye konuştu.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Mürsel Rüstemov, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini hedeflediklerini söyledi. Birlik bünyesinde önemli firmaların bulunduğunu ifade eden Rüstemov, şunları kaydetti: “Kimya sektörüyle ilgili firmalarımızın buluşması, ortak ideallerimiz doğrultusunda en önemli adımlardan biridir. Bizler bu buluşmayı ilk adım olarak görüyoruz. Devamı geldiği takdirde ticaretin ne kadar hızlı geliştiğini hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Türkiye’den daha fazla firmayı burada görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

“Ekonomik ilişkilerde yollarımız açık”

Azerbaycan Kadın Girişimciliği Geliştirme Derneği (AWEDA) Başkanı Sakina Babayeva, kadınların iş alanlarını geliştirme misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tekstil sektöründe uzun yıllardan bu yana faaliyetlerinin bulunduğunu dile getiren Sakina Babayeva, “Azerbaycan, lojistik açıdan da önemli bir merkez konumunda. Hazar Denizi kıyısındaki ülkeler, büyük nüfusa sahip. Bulunduğumuz coğrafyada tekstil kullanımı çok yaygın. Tekstil kimyasallarının yanında plastikte kullanılan kimyasallar ve bu konuda geliştirilen teknolojiler bizim için oldukça önemli. Ayrıca yeşil dönüşümde organik kimyasalların kullanım alanlarının genişletilmesi de sanayide sürdürülebilirliği tesis edecektir. Tüm bu gelişmeleri ticaret fırsatı olarak görmeliyiz. Bursa’dan gelen firmalarla yaptığımız görüşmeler de iki kardeş ve dost ülkenin ekonomik ilişkilerinde yolumuzun açık olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan BTSO Kimya UR-GE projesi üyeleri, Ticaret Bakanlığı destekleriyle Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’deki faaliyetlerinde Sumqayıt Kimya Sanayi Bölgesi ile Dernegül Toptancı Hali’ni de ziyaret etti.