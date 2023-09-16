Bilecikli çömlek ustaları İlhan Öztürk, Semih Baydemir ve İlker Aslan, İzmir’in Menemen ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivalinde Kınık çömleklerini tanıtma fırsatı buldu.

15-17 Eylül tarihleri arasında 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde 34 ülkeden birçok çömlek ustası katılım sağlarken, Bilecik’ten çömlek ustaları İlhan Öztürk, Semih Baydemir ve İlker Aslan temsil ederek Kınık çömleklerini festivale katılımcılara tanıtma fırsatı buldu. Çömlek ustası İlhan Öztürk, yurt içi ve yurt dışından gelen çömlek ustalarının katıldığı festivalde Kınık köyünü ve Bilecik’i temsil etmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek üç gün sürecek festivalde Kınık köyünde yaklaşık 145 yıldır yaşatmaya çalıştıkları çömlekçilik sanatını en iyi şekilde tanıttıklarını belirtti.