Pasifik Okyanusu'nda Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 63 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddetli sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Filipinler sismoloji ajansı, henüz can ve mal kaybı bildirilmezken, ilk tsunami dalgalarının ülkeye gece yarısından önce ulaşabileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Japonya'nın Pasifik kıyısında da tsunami alarmı verildi.

Japonya devlet televizyonu NHK, 1 metreye kadar yükselmesi beklenen dalgaların pazar gecesi saat 01.30'da ülkeye ulaşabileceğini tahmin ettiğini açıkladı. Ancak, ABD'nin tsunami uyarılarıyla ilgili kurumu daha sonra yaptığı açıklamada, tsunami tehdidinin ortadan kalktığını, sadece bazı kıyı bölgelerinde deniz seviyesinde kısıtlı yükselmeler yaşanabileceğini belirtti.