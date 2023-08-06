İznik Kaymakamlığı, İznik Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa Yelken İl Temsilciliği ve İznik Belediyespor Kulübü organizasyonuyla İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen yarışlarda 34 yelkenli yarışıyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Gölü’nde kıran kırana geçen yarışlar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada: "Gölümüzde yıllar sonra hayata geçirdiğimiz optimist yelkenler ile bugün ulusal müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Çocuklarımız yıllar sonra yeniden yelkenlerle İznik Gölü’nde su sporlarının canlanmasına şahit oluyorlar. Ben her bir çocuğumuzu tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. İbrahim Öncü Kupası Bursa İl Birinciliği yarışları yapılacak kupa töreni ile son bulacak.