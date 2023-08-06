Danimarka ve İsveç’ten sonra Kuran’ı Kerim’e yönelik bir çirkin saldırı daha. Danimarka'da yaşayan Firoozeh Bazrafkan isimli bir kadın, İran büyükelçiliği önünde rendeyle Kuran-ı Kerim'i parçaladı. Skandal eylem sosyal medyada büyük tepki topladı.

Firoozeh Bazrafkan İran’da ki Molla rejiminden kaçarak Kopenhag’a yerleşti. İran Büyükelçiliği önünde çirkin provokasyon’u sosyal medyada tepki çekti. Skandal eylemi için büyükelçilik önüne bir masa yerleştiren Bazrafkan, üzerine de bir rende ile Kuran yerleştirdi. Kameraların karşısına geçerek rende ile kutsal kitabın sayfalarını tek tek parçalayan kadına o anlarda kimsenin "Dur" dememesi de dikkat çekti.