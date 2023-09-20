Kireçlenme, eklemlerde görülen ve özellikle yaşlılarda sıklıkla karşılaşılan bir hastalık türüdür. Kireçlenmenin en sık görüldüğü yaş grubu, 65 yaş üstüdür.

Eklemlerde meydana gelen kireçlenmenin birçok sebebi olabilir. Yaşın ilerlemesi, kilo fazlalığı, daha önce alınan eklem hasarları, eklemlerin zayıf kullanımı, genetik yatkınlık ve zayıf uyluk kasları gibi birçok durum eklemlerde kireçlenmeye yol açar. Yaşlılık sonrasında her 2 kişiden birinde mutlaka kireçlenmeye rastlanır. Her dört yaşlıdan birinde, 85 yaşına kadar özellikle kalça bölgesinde kireçlenmeyle karşılaşılırken, 60 yaş üzeri 12 yaşlıdan birinde ise el eklemlerinde söz konusu hastalığın bulguları görülür.

Boyun kireçlenmesi diğer türlere göre daha az görülür. Vücutta en rahatsız edici kireçlenme türlerinden biri ise dizlerde meydana gelen kireçlenmedir. Hastalığın oluşmasına etki eden birçok durum bulunurken, eklemler arasındaki sıvının azalması veya travma sonucunda eklemlerin hasar görmesi gibi durumlar, kireçlenmenin temelini oluştururlar. Travma sonucunda eklemlerde meydana gelen hasarın tedavi edilmemesi durumu, kireçlenmenin çok daha etkin bir şekilde ortaya çıkmasına neden olur.

Kireçlenme Belirtileri Nelerdir?

Kireçlenme belirtileri ilk etapta hafif bir şekilde kendini gösterir. Her eklem için söz konusu hafiflik geçerliyken, eklem türüne göre belirtiler değişim gösterir. Ayrıca ortaya çıkan ağrıların şiddeti de eklem türüne göre değişim gösterebilir. Genel olarak eklemlerde meydana gelen kireçlenmenin belirtileri şu şekildedir:

Kireçlenmenin meydana geldiği eklemlerde hareket kabiliyeti giderek yavaşlar. Güç kaybı söz konusudur ve eskisi kadar esnek olmaz.

Eklemin hareket etmesi durumunda birtakım sesler meydana gelir. Genelde seslerin tıkırtı veya çıtırtı şeklinde ortaya çıktığı görülür.

Eklem bölgesinin hafif çaplı şiştiği görülür.

Yapılan her hareket veya eklemin her şekilde zorlanması, o an olmasa dahi ilerleyen zamanda kendini gösterir. Bu yüzden gün sonunda kullanılan eklemde şiddetli ağrılar meydana gelebilir. Eklemde herhangi bir tedavi uygulanmazsa ağrılar giderek şiddetlenmeye başlar.

Kireçlenmenin Tedavisi

Kireçlenmenin tedavisi konusunda eklem büyük önem taşır. Öncelikle hangi eklemde olduğuna bakılır ve sonrasında boyutu üzerinde durulur. Özellikle ilk evrelerdeyse basit ilaç tedavileri ile hastalığın belirtilerinin azaltılması amaçlanır. İleri düzey kireçlenmelerde ise eklemlerin iltihaplanması söz konusu olur. Ağrı giderici ilaçların yanı sıra eklemlerde meydana gelen iltihaplanmanın azaltılması için de iltihap sökücü ilaçların tedavisi kullanılmaya başlanır.

Hastanın durumu daha ileriyse veya ilaç tedavilerinden herhangi bir sonuç alınmadıysa, fizik tedaviye başvurulur. Fizik tedaviyle birlikte ilaç tedavisi de devam eder. Fizik tedavi sonucunda eklemlerin biraz daha açılması ve ağrıların biraz daha azalması beklenir. Herhangi bir değişiklik olmaması durumunda ise cerrahi operasyon gündeme gelir. Yapılan cerrahi operasyonda ise eklemlere sıvı enjekte edilir ve tekrar eklemlerin eski yeteneklerine yakınlaşması amaçlanır.